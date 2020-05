Fernando Rocha está entre as várias pessoas que estão a ser alvo de um estudo clínico, por parte do Hospital de Santo António, no Porto, depois de ter recebido vários testes positivos para o novo coronavírus. O humorista realizou o sétimo teste este sábado, 9 de maio, como o próprio partilhou nas redes sociais.

Ao todo, cinco deram positivo e um negativo (o quarto). O resultado deste último - que fez no sábado - deverá ser conhecido hoje.

Fernando Rocha explica que já foi feita uma colheita de sangue para ser analisada e estudada. "Eles querem estudar de essa persistência do vírus se é a tornar-se imunidade naquela pessoa. Escolheram-me a mim e mais uma data de pessoas, todas elas com diferentes tipos de sangue", explicou à SIC.

O comediante já não tem sintomas desde a primeira semana, mas continua isolado em casa há mais de um mês. Recorde-se que foi no dia 27 de março que Fernando Rocha revelou que estava infetado com Covi-19.

"Deduzo que eles escolherem um leque de utentes igual ao meu caso - que deu negativo e depois de novo positivo - para estudar se essa persistência do vírus é o virús ainda ativo no corpo ou se já é imunidade", reforçou.

Apesar da fase difícil, o humorista mantém-se de bom humor, como mostrou, aliás, este sábado no Instagram. Minutos antes de fazer o último teste, o comediante gravou um vídeo onde brinca com o nome do filho de Elon Musk. Imagens que pode ver na galeria.

Leia Também: Nome que Elon Musk e Grimes escolheram para o filho será ilegal