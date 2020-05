Elon Musk e Grimes não poderiam estar mais felizes. Recentemente, o casal teve o primeiro filho em comum que acabou por dar que falar devido ao nome que escolheram, ou melhor, criaram, para o bebé: X Æ A-12.

Depois de ter sido revelado o significado do mesmo pela mãe, eis que o TMZ revela agora que a escolha não deverá ser aceite, uma vez que não está de acordo com as leis do estado da Califórnia.

Um supervisor do Departamento de Saúde Pública da Califórnia - Escritório de Registros Vitais (CDPH-VR) revelou que é contra a lei incluir números e símbolos num nome. Ou seja, o nome pode apenas ser composto pelas letras presentes no alfabeto.

Agora resta esperar qual a alternativa que o fundador da SpaceX e a companheira irão arranjar...

