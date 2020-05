Muito feliz, foi assim que Fernando Roche assinalou a recuperação da Covid-19. Depois de vários testes positivos, o humorista realizou este sábado o sétimo teste cujo resultado foi negativo.

"Estou livre do vírus, estou curado. Ligaram-me agora do Hospital de Santo António a dar o resultado do sétimo teste e deu negativo", começou por dizer num vídeo que partilhou na sua página de Instagram.

De seguida, o comediante aproveita para agradecer a todos os profissionais de saúde, deixando ainda algumas palavras a duas pessoas que "vieram das Termas de Cabeço de Vide, Alentejo, entregar-lhe uma água que tem um grau de alcalinidade muito elevado".

"Durante este semana eu bebi dessa água. Não sei que efeito é que essa água fez em mim, mas o que é certo é que me curou e que me deu negativo. Talvez me ajudasse a limpar os vestígios do vírus que ainda tenho dentro de mim", explicou.

Além disso, agradeceu ainda a todos os que lhe enviaram mensagens de carinho nesta fase.

O vídeo termina com algumas palavras dedicadas a todos os que ainda estão a lutar contra o novo coronavírus: "Aguentem-se, nós somos latinos. O vírus é lixados, mas nós somos mais. Força nisso, não desistam, nós vamos vencer este vírus".

