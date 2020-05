Apesar do momento difícil que o mundo atravessa por causa da pandemia da Covid-19, em casa de Meghan Markle e do príncipe Harry viveu-se num ambiente de festa esta quarta-feira, 6 de maio. Isto porque o filho de ambos, Archie, completou o primeiro ano de vida.

Como seria de esperar, a data não passou despercebida e a família fez questão de assinalar este dia especial nas redes sociais. Além da rainha Isabel II, e do príncipe Carlos, também na página oficial dos tios 'babados' Kate Middleton e William foi destacado o aniversário de Archie.

Mas as comemorações não ficaram por aqui e, revela a imprensa internacional, a família celebrou este momento junta, mesmo que à distância, através de videochamadas.

Além disso, as surpresas chegaram também com a publicação de um vídeo amoroso de Meghan a ler uma história ao filho, imagens que 'derreteram' os corações dos fãs, mas que também estiveram no centro de algumas críticas. A escritora Emily Giffin, por exemplo, não ficou agradada com o momento, tendo reagido ao mesmo. Mas, logo após ter criticado Meghan, acabou por, mais tarde pedir desculpa pelo impacto negativo que as suas palavras tiveram.

Com toda a agitação à volta do aniversário do menino, não podíamos deixar de destacar este momento na rubrica 'Foto da Semana', partilhando de novo o vídeo que deu tanto que falar. Veja na publicação abaixo:

