Na passada quarta-feira, dia 6, Meghan Markle e Harry celebraram o primeiro aniversário do filho ao publicar um vídeo no qual a duquesa lê uma história ao menino. Esta foi uma ideia solidária, que tinha como objetivo contribuir para a organização sem fins lucrativos, Save the Children UK.

No entanto, o momento não agradou a toda a gente. A escritora Emily Giffin teceu nas redes sociais duras críticas a Meghan Markle.

"A criança e o livro são adoráveis. Mas, este é um espetáculo da Meghan. Porque é que ela não filmou e deixou o Harry ler? E porque não aproveitou aquele momento no final para dizer: ‘ele disse papá!’? Porque isso iria tornar tudo acerca do Harry, que Deus a perdoe… Para além disso, queres privacidade para o teu filho e partilhas um vídeo (pelo teu biógrafo autorizado) dele… sem calças?", disse na sua conta de Instagram.

Para além disso, numa conversa via Instagram, Emily considerou que Markle é "muito pouco maternal" e "falsa".

Desde logo, estas palavras foram alvo de inúmeras críticas, facto que fez a escritora justificar-se.

"Ao longo dos últimos meses o que sinto em relação ao Harry e à Meghan mudou. Mas posso dizer do fundo do meu coração que as minhas críticas à Meghan não têm nada a ver com a sua raça. Para além disso, percebo porque ela quis deixar a monarquia e fazer o seu próprio caminho. Percebo, contudo, achei errado a maneira como AMBOS lidaram com as coisas, e esses sentimentos afloraram nos mais recentes posts, incluindo os de hoje".

Emily terminou a pedir desculpa pelo impacto negativo que as suas palavras tiveram.

