Cláudio Ramos viveu no passado domingo, dia 26, o dia com o qual sonhava há já 20 anos. O apresentador estreou-se ao comando da nova edição do programa 'Big Brother'. Um feito marcante que nos levou a eleger a grande estreia do novo rosto da TVI como a foto da semana.

"Esperei 20 anos para realizar este sonho, o sonho de estar á frente do programa da minha vida", foi com esta frase que o novo rosto da TVI abriu a emissão de estreia e se mostrou pronto a dar o seu melhor.

Nas redes sociais, os elogios dominaram a opinião dos fãs de reality shows. "O melhor apresentador", apontou um internauta. "Está magnífico! Entrada triunfal, sem presunções", lê-se numa outra mensagem.

Porém, apesar dos comentários positivos à sua prestação, a verdade é que, de acordo com dados revelados pela SIC, foi 'Quem Quer Namorar Com o Agricultor' a conquistar a preferência dos portugueses. Um pormenor menos feliz, que em nada abalou a confiança e felicidade de Cláudio Ramos.

Eis a foto da semana:

[Imagem usada por Cláudio Ramos nas suas redes sociais para assinalar a estreia]© Reprodução Instagram / Foto - José Ferreira

