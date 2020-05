Soraia, uma das 18 concorrentes que integra a nova edição do 'Big Brother Zoom', da TVI, prendeu a atenção dos espetadores pelo facto de se ter apresentado no programa utilizando peruca no cabelo.

Esta quinta-feira, em conversa com uma outra participante, Slávia, a jovem falou abertamente sobre o tema e mostrou que a sua lace é apenas um acessório como qualquer outro.

Soraia chegou mesmo a tirar a referida lace durante a conversa e a mostrar o seu cabelo ao natural.

As imagens foram depois comentadas no extra 'Fora d' Horas' por Maria Botelho Moniz, Marta Cardoso e Ana Garcia Martins - conhecida do grande público como 'A Pipoca Mais Doce'. E o destaque vai mesmo para as declarações de Ana Garcia Martins, a blogger acredita que a concorrente do Seixal devia mostrar a sua beleza natural e deixar a peruca de parte, chegando mesmo a sugerir o movimento: #largaaperucasoraia [Larga a peruca Soraia].

