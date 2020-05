Tal como já tinha sido revelado anteriormente, Fernando Rocha foi testado positivo no sexto teste que fez à Covid-19. Esta segunda-feira, dia 5, o comediante esteve à conversa com Júlia Pinheiro via telefone onde esclareceu os mais recentes acontecimentos.

"Os testes são feitos com reagentes químicos e existe um tipo de sensibilidade. A sensibilidade do teste que deu negativo era fraca, todos os outros eram positivos. O quarto deu negativo, mas o quinto e o sexto deram positivo, isto quer dizer que foi 'mal feito', digamos assim", explica.

"A minha situação agora é 20 quilos mais gordo porque só como, bebo e vejo televisão", brincou, deixando a apresentadora do programa a rir.

"Estou em quarentena há 44 dias. Não tenho sintomas nenhuns. A minha sogra, que também estava positiva e que estava em casa connosco, acabou de receber hoje a informação que deu negativo, a minha mulher também deu negativo", completa, referindo assim que é o único na família que continua a lutar contra o vírus.

