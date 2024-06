Lenny Kravitz, de 60 anos, contou recentemente que não tem relações sexuais há nove anos e foi criticado após a revelação.

Numa publicação no X (antigo Twitter), entretanto apagada, o rapper Ice-T deu a entender que a situação seria "esquisita".

"Nove anos sem sexo? Que parvoíce. Esquisito", escreveu, tendo apagado a publicação em seguida.

Lenny Kravitz revelou numa entrevista ao The Guardian que o motivo pelo qual não tem relações sexuais com ninguém há nove anos é porque desde essa altura que não mantém uma relação séria com ninguém, uma situação que poderá mudar caso volte a ter uma relação estável.

