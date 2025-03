Zoë Kravitz pode estar novamente apaixonada. Depois de cerca de cinco meses solteira, com o fim da relação com o ator Channing Tatum, eis que a filha do cantor Lenny Kravitz pode viver um novo amor com Noah Centineo.

Os dois atores já tinham sido apanhados juntos anteriormente e, desta vez, estavam no bairro de West Village, em Nova Iorque, na noite da passada terça-feira (18 de março).

Cristin Milioti e Michael Gandolfini também estavam com o suposto casal.

E quem é Noah Centineo? É um ator de 28 anos, conhecido por participar em filmes como 'A Todos os Rapazes que Amei' e 'O Recruta'.

Recorde-se que Channing Tatum, de quem Zoë estava noiva, foi visto também com um novo amor, Inka Williams, a sair da festa pré-Óscares.

Leia Também: O look de Zoë Kravitz com os mamilos à mostra na Semana da Moda de Paris

Leia Também: Quatro meses após separação, Channing Tatum já tem novo amor?