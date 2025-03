Channing Tatum separou-se há quatro meses, mas parece que o seu coração já está pronto para o amor novamente.

O ator apareceu na festa pré-Óscares com a modelo Inka Williams, deixando no ar os rumores de uma nova relação.

Channing Tatum esteve noivo da atriz Zoë Kravitz que, por sinal, também estava na festa. Os dois anunciaram a separação em outubro do ano passado, após três anos juntos.

O ator de 'Magic Mike', de 44 anos, usou uma camisola preta com umas calças e botas a combinar. Por cima, vestiu um casaco bege. Por seu turno, Williams, de 25 anos, optou por um vestido preto sem alças com uma saia de franjas.

A festa decorreu no bar Living Room, em Los Angeles - um mês depois de uma fotografia de Tatum a passear com a modelo ter circulado nas redes sociais.

A 'ex', Zoë Kravitz, não foi fotografada dentro do local da festa ou perto do casal, que saiu da mesma de mãos dadas.

