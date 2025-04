As recentes notícias sobre o crescimento de violência sexual contra as mulheres, nomeadamente o caso da adolescente que foi, alegadamente, violada por três jovens que gravaram o momento e partilharam nas redes sociais, tem agitado o debate sobre a misoginia e o machismo presente na sociedade.

A série 'Adolescência' também trouxe a debate questões importantes como o crescimento de discursos de ódio e propagação de ideias misóginas na internet. Depois foi Numeiro, um famoso influencer, a partilhar um vídeo onde refere que, para ele, "mulher que namora não sai à noite".

Foram várias as figuras públicas que se insurgiram contra este tipo de narrativas e a rapper Capicua pediu, na sua página de Instagram, que os colegas homens do mundo do entretenimento usassem as plataformas digitais para que a "influência" dos mesmos "seja parte da solução".

"Cabe a homens como vocês mostrar que a masculinidade não tem de ser violenta ou predatória", referiu na sua página.

Nos comentários vemos João Manzarra a dizer que vai estar "mais presente na luta", bem como Jorge Corrula a afirmar: "Também oiço esse silêncio há já tempo demais".

António Raminhos e Marco Horário foram mais longe e fizeram vídeos nas respectivas páginas de Instagram.

Pai de três filhas, Raminhos refere: "O que faz de ti um homem não é obrigar a namorada a fazer ou a não fazer o que quer que seja. O que faz de ti um homem não é intimidar, abusar ofender ou possuir alguém. O que faz de ti um homem é entender que se tratas assim alguém, tens um problema".

Marco Horário também usou o palco da página de Instagram onde assumiu:

"Se queres ser respeitado, valorizado e reconhecido, o princípio passa por respeitar e valorizar a pessoa que está ao teu lado. Neste caso, as mulheres. Não nos podemos esquecer de uma coisa tão básica, nós nascemos de uma mulher [...] Devemos respeito a todas as mulheres. [...] Há aqui um retrocesso que me preocupa muito [...] Ninguém é dono de ninguém", afirmou.

