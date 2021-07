Ruby Rose recorreu às stories da sua página de Instagram, esta terça-feira, para revelar que foi hospitalizada de urgência devido a complicações de uma cirurgia.

Embora não tenha adiantado pormenores sobre a operação, a atriz contou que a mesma "correr bem". "Mas tive algumas complicações e tive que ser hospitalizada", acrescentou.

Rose explicou que quando percebeu que os sintomas eram graves, "chamou uma ambulância e demorou horas a encontrar um hospital" disponível.

A atriz de 'Orange Is the New Black' contou que as unidades hospitalares estavam a "rejeitar" pessoas por causa da evolução da pandemia da Covid-19, relata a People, e que "o seu caso era muito sério".

"Aguentamos mais um pouco e tivemos a sorte de eu ser aceite num hospital depois de um pequeno impasse. Todos foram incríveis", destacou ainda, referindo-se à equipa médica.

Em relação à pandemia, apelou: "Por favor, fiquem em segurança, tentem manter-se seguros. Se puderem, vacinem-se, por favor".

Leia Também: Matilde Breyner submetida a cirurgia para remover o apêndice