Helena Isabel Patrício foi uma das comentadores do 'Extra' do 'Big Brother' desta sexta-feira, dia 29 de março, e acabou por fazer comentários que nas redes sociais já estão a causar alguma polémica.

A comentadora falava sobre Daniela Ventura, a concorrente muçulmana, quando disse a seguinte frase: "Ela não tem noção do atentado que está a fazer contra a religião dela. (...) Alguém que tem a religião que ela tem, sobretudo as mulheres, prima pelo recato. Ela só é recatada a meter o trapo na cabeça, Deus nosso senhor me perdoe. Mete o trapo na cabeça, mete tecidos até aos pés e lava-se toda que mais ninguém pode ver, mas não é recatada no respeito para com os outros".

Helena criticou depois a forma como Daniela se dirigiu a alguns colegas, tendo usado ofensas como "estúpida". Marta Cardoso acabou por intervir e pediu a Helena "atenção" e "contenção" para falar de "temas sensíveis como é o caso da religião".

Confira aqui este momento.

Nas redes sociais, Helena está a ser amplamente criticada pelas declarações. Algumas pessoas consideram "gravíssimo" o que foi dito, para além de dizerem que Helena foi "desadequada" e "mal educada". Leia abaixo algumas destas publicações feitas no X, antigo Twitter.

Leia Também: "A brega". Helena Isabel Patrício reage a ofensa com indignação