A atriz Helena Isabel esteve ontem, dia 13 de março, no programa 'As Três da Manhã', da Rádio Renascença, e acabou confrontada com o facto de ter o mesmo nome da atual comentadora do 'Big Brother' e vencedora da 'Casa dos Segredos 6'.

"De 0 a 10, quão danada ficas por construir uma carreira tão bonita e, agora, os jovens dizem: 'Helena Isabel, ah, aquela do 'Big Brother', a brega…'", perguntou Ana Galvão, que assim deixou a atriz a rir.

"Já fiquei mais [danada]… Aliás, achei estranho que uma pessoa pusesse o mesmo nome que eu. Aí, a primeira reação foi de estranheza, depois, passei a não ligar nenhuma, a não ser um dia que vou à Wikipédia, porque queria relembrar um trabalho qualquer que fiz e em que data é que tinha sido, e aparece-me a minha Wikipédia, o meu percurso com a fotografia da Helena Isabel do 'Big Brother'. Aí fiquei muito chateada. Não percebo porque é que põem o mesmo nome, mas, hoje em dia, não ligo nenhuma", fez notar Helena.

Em reação a tudo isto, Helena Isabel Patrício recorreu às stories do Instagram para manifestar a sua indignação. A comentadora da TVI começou por sublinhar que a Wikipédia "é uma enciclopédia online escrita livremente de forma colaborativa", o que significa que qualquer pessoa pode fazer alterações. Depois, acrescentou: "Não fui eu que decidi de forma alguma apresentar-me desta forma para me substituir a quem quer que seja. O que seria!".

"Mas nesta entrevista aquilo que me deixou triste foi o facto de as pessoas não estarem conscientes do poder das palavras. 'Aquela brega do 'Big Brother''. É feio. Redutor. Mesquinho. Indecoroso. Infame", escreveu ainda, indignada.

"O 'Big Brother' põe-me o pão na mesa. O 'Big Brother' paga-me as contas. O 'Big Brother' é o programa mais visto da minha estação. O 'Big Brother' muda vidas. A 'Casa dos Segredos' abriu-me caminhos. O 'Big Brother' não faz de mim brega! Nem tão pouco a minha forma de estar (livre) tem que fazer de mim uma pessoa brega. Sou consciente da minha forma 'sui generis' de ser. Não me conheço de outra forma. Vivo bem com isso. Mas não posso aceitar que me rotulem", atirou também.

A jurista concluiu o texto com a seguinte frase: "O humor deixa de o ser quando atropela o respeito pelo outro".

