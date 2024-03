Helena Isabel protagonizou um dos momentos altos da segunda semi-final do Festival da Canção 2024, que aconteceu no passado dia 2 de março.

A atriz, agora com 70 anos, optou por um vestido com um decote muito acentuado para subir ao palco do certame, acabando por ser muito elogiada pela forma física que algumas pessoas desconheciam até que tinha.

Durante a sua presença no programa 'As Três da Manhã', da Rádio Renascença, Helena acabou por comentar os rumores relacionados com a possibilidade de ter posto silicone no peito.

"Deu muito que falar, até já dizem que é postiço", brincou inicialmente. Depois, a mãe de AGIR acrescentou: "Não, não é. Por amor de Deus, então eu ia pôr silicone aos 70 anos? Não cabe na cabeça de ninguém. Sempre esteve lá a prateleira só que costumava estar tapada e pronto, apeteceu-me mostrar".

Veja abaixo o momento.

