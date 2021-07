Em abril desta ano, Helena Costa não ganhou para o susto. A atriz descobriu que tinha um tumor carcinoide no pulmão, algo que a levou a ser submetida a uma cirurgia de forma a que este fosse retirado.

Alguns meses depois da intervenção, é com um sorriso rasgado que a artista se apresenta na sua conta de Instagram, embora ainda continue em recuperação.

"Que bom poder voltar a pegar nas duas ao mesmo tempo! E ainda por cima no dia de anos delas! Para quem se questiona, já estou melhor, a recuperar bem e de espírito leve! Processos difíceis estes mas a caminhar e com um dia de cada vez se chega lá! Aqui tinha acabado de levar a vacina se repararem nem o penso tinha tirado com o excitamento da festa delas!", nota, referindo-se ao aniversário das filhas, as gémeas Maria do Mar e Mercedes.

Leia Também: Helena Costa assinala 2.º aniversário das filhas com foto amorosa