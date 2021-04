"Já vou a caminho de casa". Foram estas as primeiras palavras de Helena Costa para os fãs logo ao início da tarde desta quarta-feira, 28 de abril.

A atriz foi recentemente operada a um tumor no pulmão, como revelou na semana passada, e esteve internada no hospital até agora.

"Já tenho aqui a malinha pronta, é só fechar. Obrigada a todos pelo apoio. Tive alta [hospitalar], finalmente. Se calhar ainda não vou poder estar com as miúdas porque elas estão um bocadinho com ranhoca no nariz e eu não posso correr riscos. Portanto, tenho que estar em casa às escondidas. Acho que ainda vou sofrer mais um bocadinho", partilhou num vídeo que publicou nas stories da sua página de Instagram.

Recorde-se que Helena Costa é mãe de duas meninas gémeas, Maria do Mar e Mercedes, que vão completar dois anos em junho.

Veja o vídeo completo na galeria.

