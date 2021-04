A preparar-se para regressar a casa depois de ter sido operada a um tumor no pulmão, Helena Costa partilhou alguns vídeos nas stories da sua página de Instagram, esta terça-feira, onde volta a agradecer todo o carinho.

A atriz tem recebido muitas mensagens desde que falou pela primeira vez publicamente sobre o seu problema de saúde, tendo voltado a reforçar a importância de estarmos atentos a todos os sintomas.

"Uma dor específica num sítio específico, tentem saber qual é a especialidade e não deixem passar porque tenho visto muita gente com muitos testemunhos que, se calhar, deixaram passar tempo a mais, que estão preocupados e que não vão porque estamos em fase de pandemia", destacou.

Falando de novo sobre o seu caso, acrescentou: "Eu já sentia isto há muito tempo, mas estava a fazer a novela ['Amar Demais', da TVI] e não tinha tempo. Assim que acabei a novela em dezembro, em janeiro comecei a fazer desporto, a dedicar-me, a olhar mais para mim e fui a um pneumologista porque sentia uma dificuldade extra em respirar".

"Por isso, muita força, não tenham medo. E se o problema persistir, peçam exames. Uma coisa engraçada que aconteceu comigo é que no relatório da TAC não vinha lá nada. A minha sorte foi que a pneumologista que me estava a seguir quis ver a própria TAC, e viu que tinha uma coisa que queria confirmar. Depois eu também confirmei com uma amigo meu que é radiologista, e ele disse-me logo que tinha de fazer uma broncoscopia para ver o que era. E foi assim. Mas foi tudo muito rápido, no espaço de 15, 20 dias. Pedimos ao médico para que a cirurgia fosse logo porque eu não estava a aguentar isto tudo", continuou.

Durante o desabafo, Helena Costa corrigiu ainda o tempo da cirurgia. "Não foi sete horas. O bloco operatório foi sete horas, mas a cirurgia foi quatro horas e 25 minutos", afirmou, referindo também que a operação "foi ao tórax aberto". "Não estou nada preocupada com a cicatriz que ao que parece está top", escreveu num dos vídeos.

Ao agradecer a toda a equipa médica que a acompanhou, aproveitou ainda para dedicar algumas palavras carinhosas ao marido, "que também foi só o melhor marido do mundo".

Helena Costa contava sair do hospital esta terça-feira, 27 de abril, mas acabou por passar mais uma noite no hospital. A atriz acredita que vai receber a alta hospitalar esta quarta-feira, como revelou na mesma rede social. Isto porque partilhou as mensagens que recebeu sobre as filhas, que têm perguntado pela mãe, e disse: "Só até amanhã [quarta-feira, 28 de abril]".

[Helena Costa]© Instagram_helenamcosta

Recorde-se que a atriz é mãe das gémeas Maria do Mar e Mercedes, que vão completar dois anos em junho.

