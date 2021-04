Desde que abriu o coração ao mundo sobre a luta que está a enfrentar, tendo sido recentemente operada a um tumor no pulmão, Helena Costa tem feito questão que os seguidores do Instagram acompanhem de perto esta batalha.

A atriz tem vindo a destacar vários momentos e desabafos na rede social. Ainda esta terça-feira decidiu publicar uma rara fotografia em que aparece ao lado da irmã, imagem que foi captada dias antes da cirurgia.

Recorde-se que a irmã de Helena esteve sempre ao lado da atriz. Aliás, a mesma passou "quase uma semana" com a figura pública no hospital, dia e noite.

"Tiramos esta foto no fim de semana em que ela me obrigou a sair de casa para ir dar um passeio em família, para desanuviar, para estar calma, para ganhar força...eu juro que pensei que podia ser a última foto que estávamos a tirar tal era o medo da cirurgia que ía ter daí a três dias... Acho que se nota nos meus olhos", começou por escrever Helena Costa na legenda do registo que decidiu agora mostrar aos fãs.

Uma publicação que termina com o agradecimento de todo o apoio recebido por parte da irmã. "Obrigada mana por tudo, por teres estado sempre ao meu lado e agora, agora venha uma vida nova", rematou.

De referir que a atriz estava a contar ir para casa esta terça-feira. No entanto, dadas as recentes imagens que publicou nas stories da sua página de Instagram, terá passado mais uma noite no hospital.

