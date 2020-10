Helena Coelho esteve esta terça-feira no programa 'A Tarde é Sua', da TVI, para ao lado do namorado, Paulo Teixeira, falar sobre a sua primeira gravidez.

À espera do primeiro filho em comum, o casal foi desafiado a responder a algumas questões em conjunto para provar que se conhecem bem. E a verdade é que mostraram estar em plena sintonia, pelo menos no que diz respeito ao nome do bebé.

Questionados sobre qual o nome de eleição para o filho, cujo sexo não é ainda conhecido, Helena e o namorado responderam ambos: Eva e Simão.

Depois de revelar a sua escolha, a digital influencer, que dá agora cartas como apresentadora da TVI, fez questão de referir: "eu gostava, agora não quer dizer que seja assim".

