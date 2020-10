Um dia depois de ter anunciado publicamente que está grávida do primeiro filho, Helena Coelho resolveu partilhar com os seus seguidores aquelas que são as primeiras imagens da sua barriguinha de grávida.

A nova apresentadora da TVI, conhecida do público pelo seu trabalho enquanto criadora de conteúdos, revelou na rede social Instagram vídeo recentes que mostram a evolução da gestação.

Um dos vídeos mostra a barriga de Helena aos três meses de gestação e o seguinte o dia em que gravou o 'VivaVida' que este sábado foi para o ar na TVI.

Veja os vídeos na galeria.

