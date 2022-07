Hélder Reis começou a semana a ser homenageado pela cidade que o viu nascer, Ovar.

O apresentador foi condecorado com a Medalha de Mérito do Município de Ovar, no Centro de Artes de Ovar, esta segunda-feira, 25 de julho.

"Foi muito emocionante ser homenageado pela Câmara de Ovar, terra do meu pai, com a Medalha de Mérito. Concelho de Esmoriz, terra da minha mãe e o meu berço. Sinto que as minhas origens dão sentido ao meu futuro. Sou muito grato", disse o rosto de RTP, como cita um comunicado enviado às redações.

De acordo com a mesma nota, "esta medalha de mérito tem como objetivo agraciar pessoas individuais ou coletivas, nacionais ou estrangeiras, de cujos atos resulte aumento de prestígio do município, melhoria das condições de vida da sua população ou contribuições relevantes nos campos da ciência, do ensino, da cultura, da arte ou do desporto".

Na sua página de Instagram, o apresentador também fez questão de partilhar este momento especial. "Obrigado Ovar. Terra do meu pai e do meu berço Esmoriz. A medalha de mérito municipal, cobre, é uma responsabilidade. Se merecia? Acho que não... há tanta gente a fazer mais pela terra. Mas seria incapaz de recusar. Sou grato a todo o executivo e assembleia e em especial ao presidente Salvador Malheiro, por quem nutro enorme estima. Ovar... conta comigo", escreveu.

