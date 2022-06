No programa desta quinta-feira, 30 de junho, Manuel Luís Goucha esteve à conversa com José Freitas. A certo momento, o convidado acabou por falar de Hélder Reis, com quem trabalhou na rádio.

"O meu único amigo de televisão é de Esmoriz, o Hélder Reis. É o meu único amigo de televisão, aliás, tem a ver com outras vivências que não a televisão", esclareceu Goucha quando ouviu o nome do comunicadora da RTP1.

Veja o momento.

