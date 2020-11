Heitor Lourenço usou a sua conta de Instagram para chamar a atenção a uma prática que considera desumana e que ainda continua a ser praticada: o comércio da barbatana de tubarão.

Num vídeo que o ator partilhou na sua conta de Instagram, o artista recorreu à ironia para mostrar a sua indignação:

"Há um comércio que é o da barbatana do tubarão. A pessoa caça o tubarão, tira-lhe a barbatana e a maior parte das vezes atira o tubarão para a água sem barbatana. Morre de hemorragia, asfixia, imagino eu com um sofrimento considerável. Século XXI, ano 2021, existe um vírus onde as pessoas mais afortunadas dizem que é o pior da humanidade... será mesmo?".

