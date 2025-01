Heitor Lourenço revelou-se indignado perante as notícias que deram conta do nascimento de Hilda, a primeira vaca criada para combater as alterações climáticas.

Destacando o assunto nas redes sociais, o ator deixou o seguinte comentário:

"Isto é bastante ridículo! Os gases emitidos pelas vacas estão diretamente associados ao efeito de estufa. Solução: modifica-se geneticamente a vaca e deixam-se iguais os hábitos alimentares e de hiper exploração por parte dos humanos. Ainda no primeiro dia do ano falei da irracionalidade. Ancorada na racionalidade humana. Pobre vaca e pobre animal humano".

Hilda, uma vaca da Escócia, tornou-se a primeira vitela a nascer através de fertilização in vitro no rebanho monitorizado há mais tempo do Reino Unido, o que, segundo os investigadores, possibilitou criar um processo genético de reprodução para reduzir as emissões de metano, conta o Telegraph.

Conheça os pormenores desta história: Conheça Hilda, a vaca criada para combater as alterações climáticas