"É como as crianças. Um descuido de um segundo e acidentes acontecem", foi com estas palavras que Heitor Lourenço começou a publicação que fez no Instagram, onde mostra o amigo de quatro patas ferido.

"Lutas da idade entre machitos da mesma espécie", explicou, referindo-se ao motivo para os ferimentos visíveis no patudo Julinho.

"O piqueno já está fino, o adulto, eu, ainda assustado. São cenas próprias da sua infância/juventude e que devemos ter cuidado. E foi muito bem tratado. Já se meteu com outro, ladrou. Está tudo ok, portanto. E sem vestígios de cenas vermelhas sanguíneas. O seu humano descuidou-se! Um segundo! Agora dorme. Eu não", acrescentou o ator.

"Para todos os que viram e se preocuparam (sim, porque eu tenho um canito famoso) está tudo bem. A doutora Catarina tratou muito bem dele", disse, por fim.

