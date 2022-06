Anitta foi uma das atrações principais do Rock in Rio Lisboa, tendo mesmo esgotado o festival este domingo, 26 de junho. No entanto, nem assim, a popular artista funk brasileira se livrou das críticas devido a um momento no seu espetáculo.

A determinada altura, Anitta pegou numa bandeira de Espanha e levou-a para palco.

Várias figuras públicas já saíram em defesa da famosa, sendo que Heitor Lourenço foi uma das mais recentes.

"Pronto! Hoje o ódio é para a Anitta! Deixem a miúda. Vivam! Sem ódios e merd**. É mais fácil. E daqui a uns anos já cá não estão nem os que odeiam nem os odiados. Aproveite-se da melhor maneira", defendeu o artista.



© Facebook - Heitor Lourenço

Leia Também: Agir sai em defesa de Anitta: "É só uma bandeira. Teve graça, só isso"

Leia Também: Mala perdida, bandeira, multidão... Anitta foi "feliz" em Portugal