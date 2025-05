Depois de Nuno Markl reagir à polémica foto que Donald Trump partilhou vestido de Papa, eis que outras figuras públicas portuguesas nacionais reagiram ao feito.

Eduardo Madeira não ficou indiferente à imagem e escreveu nas redes sociais:

"Loucura? Blasfémia? Piada Parva? Falta de Noção? Todas as respostas anteriores? Voto em Todas as respostas anteriores! Raios parta o homem, chiça!"

Por sua vez, Heitor Lourenço partilhou a mesma a imagem na sua página de Instagram, seguida da opinião sobre o assunto.

"Esta imagem foi publicada pelo Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América, e replicada pela Casa Branca. No further comments [Sem mais comentários]. Hoje é 3 de maio do ano 2025", referiu.

Nos comentários da publicação, há várias pessoas indignadas com a imagem. Liliana Campos chega mesmo a afirmar: "Chocada. Isto é ultrajante".

© Instagram - Heitor Lourenço