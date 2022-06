O espetáculo de Anitta no Rock in Rio Lisboa, na noite de domingo, 26 de junho, continua a ser o assunto do momento nas redes sociais. A mais comentada das polémicas está relacionada com o facto de a artista ter segurado uma bandeira de Espanha.

Anitta já explicou o motivo pelo qual levou para o palco, aceitando das mãos de uma fã, uma bandeira que não a portuguesa, ainda assim as críticas teimam em não abrandar.

Agir comentou o tema e saiu em defesa da cantora ainda antes da sua reação.

"A Anitta pegou numa bandeira de Espanha que uma fã, no público, lhe deu e mostrou-a em palco. Foi um momento caricato que até eu próprio partilhei nos meus amigos chegados. Quando vou ao Twitter, isso está mesmo a ser um assunto e a ser levado bué a sério por 'patriotas'", começou por lamentar.

"Malta, é só uma bandeira. Teve graça, mas é só isso. Preocupem-se mais com pessoas e não espumem tanto com um pedaço de pano", reforçou.

Também Ana Garcia Martins defendeu a popular artista da 'chuva' de comentários negativos que se fizeram sentir após a atuação no Parque da Bela Vista.

