Depois de ter marcado presença no funeral do avô, o príncipe Filipe, uma ocasião que se revelou bastante tensa para o príncipe Harry, eis que este regressou aos Estados Unidos sem ter tido uma conversa a sós com o pai, o príncipe Carlos.

Segundo fontes do Page Six, nem o progenitor, nem o irmão mais velho, William, confiam em Harry para dividirem com ele um momento privado.

A publicação dá conta que ambos só concordariam em falar com o duque de Sussex se estivessem testemunhas presentes para confirmar o que seria dito na conversa.

Vale notar que, apesar de tudo, pai e filhos estiveram a falar durante duas horas após o funeral do duque de Edimburgo, no entanto, não foram abordados assuntos de relevância.

"Ninguém quer que nada privado saia cá para fora", informou a fonte.

A mesma publicação informa ainda que Harry terá chegado à Califórnia esta terça-feira, dia 20 de abril. Ou seja, o duque não irá estar presente na comemoração do 95.º aniversário da avó, a rainha Isabel II, que se celebra hoje, dia 21.

