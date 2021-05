À semelhança do que o irmão mais velho, o príncipe William, fez, também o príncipe Harry comentou as conclusões do inquérito feito à polémica entrevista que a princesa Diana deu ao jornalista Martin Bashir, da BBC, para o 'Panorama', em 1995.

"A nossa mãe era uma mulher incrível que dedicou a sua vida a ajudar os outros. Era resiliente, corajosa e inquestionavelmente honesta. O efeito em cadeia da cultura de exploração e de práticas pouco éticas, numa última instância, tiraram-lhe a vida", afirmou o duque de Sussex, de 36 anos.

"Para aqueles que assumiram algum tipo de responsabilidade, obrigado por o fazerem. Este é o primeiro passo para a justiça e a verdade. Ainda assim, o que me preocupa profundamente é este tipo de prática - ou ainda pior - que continuem a ser usadas hoje em dia. Na época e agora, é superior a um meio de comunicação, uma empresa de media, uma publicação", continuou.

"A nossa mãe perdeu a vida por causa disto, e nada mudou. Ao proteger o seu legado, protegemos toda a gente, e aumentamos a dignidade com a qual viveu. Vamo-nos lembrar de quem ela era e aquilo que defendia", completou.

Note-se que foi concluído que o jornalista recorreu a documentos bancários falsos para convencer Lady Di a dar a entrevista.

