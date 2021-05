Foi divulgado esta quinta-feira o resultado do inquérito judicial que apurou que o jornalista Martin Bashir, da BBC, teve um "comportamento desonesto" para garantir uma entrevista com a princesa Diana em 1995, motivando horas depois uma reação oficial por parte do príncipe William.

O filho mais velho da princesa Diana diz através de um vídeo oficial que as falhas da BBC "contribuíram para o medo, paranoia e isolamento" da mãe.

O duque de Cambridge condena o comportamento de Martin Bashir, que usou documentos falsos e outras manobras para persuadir Diana a aceitar dar a entrevista, mas também os responsáveis pela BBC que nada fizeram perante os factos.

William lamenta que a entrevista tenha sido "grande contribuição para piorar o relacionamento" dos pais e que tenha prejudicado "inúmeras outras pessoas".

O duque de Cambridge acrescenta ainda que se a BBC tivesse investigado adequadamente as queixas e preocupações levantadas pela primeira vez em 1995, a sua mãe "saberia que tinha sido enganada".

William carrega "uma tristeza indescritível" por saber que as falhas da BBC "contribuíram significativamente para o medo, paranoia e isolamento dos anos finais" de Diana.

