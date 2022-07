O príncipe Harry e Meghan Markle tentaram a sua sorte no Jubileu de Platina da rainha Isabel II para conseguirem lugares mais favoráveis, revela Tom Bower - autor do livro 'Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors'.

Os duques de Sussex regressaram ao Reino Unido o mês passado para fazerem parte das celebrações, mas pela primeira vez tiveram novas 'posições' devido ao facto de terem tomado a decisão de deixarem de fazer parte dos membros seniores da realeza britânica.

O casal marcou presença na missa de ação de graças na Catedral de São Paulo, mas sentados em lugares de pouco destaque. Uma decisão que não agradou a Harry e Meghan, conta o autor em declarações ao podcast do Mirror's Pod Save the Queen.

"Disseram, infelizmente tarde demais para o livro, que eles deveriam aparecer no Wellington Barracks para entrar na comitiva montada para membros menores da realeza", desvenda, dando conta de que o casal chegou propositadamente atrasado para dar tempo de os restantes veículos partirem e seguirem sozinhos num carro.

Já na catedral, o príncipe e a esposa terão pedido para se sentarem num local mais próximos dos membros mais importantes da realeza mas fora advertidos por um segurança.

Harry questionou o segurança em questão sobre o porquê de ter lugares marcados e este reagiu: "'Foi o que a sua avó pediu'".

Importa referir que este foi o único evento público do Jubileu no qual Harry e Meghan participaram. Os duques de Sussex faltaram ao almoço de família que se seguiu no Guildhall e também não compareceram à festa no palácio.

