Lady Susan Hussey é uma das assessoras mais antigas da rainha Isabel II e a responsável por mais um comentário polémico feito a respeito de Harry e Meghan Markle.

A assessora da rainha terá alertado que o casamento do príncipe com a ex-atriz "terminaria em lágrimas".

O seu comentário é agora citado no novo livro do biógrafo real Tom Bower, que refere que as declarações foram feitas meses antes de Harry e Meghan subirem ao altar - a 19 de maio de 2018.

A assessora da rainha, importa referir, fez parte da equipa de conselheiros que tiveram como missão ajudar Meghan Markle a adaptar-se à vida real no início da relação com o neto de Isabel II.

