Georgina Rodríguez viu a sua forma física ser algo de escrutínio na imprensa internacional depois de ter sido fotografada em biquíni durante as férias do clã Aveiro. Porém, a namorada de CR7 parece não estar minimamente importada com as críticas.

Mais confiante que nunca com as suas curvas, a modelo partilhou nas redes sociais um vídeo onde aparece de camisola desportiva, cuequinhas de fio dental e salto alto.

Aparentemente, as imagens terão sido captadas no âmbito de uma produção para a marca de vestuário desportivo de eleição de Georgina: Alo Yoga.

Georgina Rodríguez, recorde-se, deu à luz em abril deste ano. A modelo e CR7 foram pais de uma menina, Bella, e do seu irmão gémeo, que acabou por morrer. Em comum, o casal têm ainda a pequena Alana Martina. Já Ronaldo é também pai de Cristianinho e dos gémeos Eva e Mateo.

Leia Também: Feliz, Georgina Rodríguez surge "carregada" de presentes de luxo e amor