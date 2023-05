Meghan Markle foi uma das celebridades a marcar presença na gala da Ms. Foundation - Women of Vision Awards: Celebrating Generations of Progress & Power. A duquesa de Sussex surgiu no evento acompanhada pelo príncipe Harry e ainda a mãe, Doria Ragland.

A ex-atriz recebeu uma distinção das mãos de Gloria Steinem, uma das fundadoras da associação. Durante o seu discurso, Meghan agradeceu a Steinem pela "inspiração, mentoria, conselhos, pelo extraordinário e atrevido sentido de humor e incrível amizade".

Ainda no discurso, Meghan realçou a importância que a revista Ms. teve no seu crescimento.

"Lembro-me claramente porque as fotografias eram diferentes. Havia uma diversidade que não era muito comum, tanto na cor da pele, como na idade, e os nomes eram diferentes. Eram mulheres congressistas, astronautas e os tópicos eram diferentes - desde a maternidade até ser uma mãe com carreira até à violência doméstica, o linear da pobreza, como acabar com as suas raízes, de onde ela vinha e de como era importante em termos de igualdade".

"Quando reflito sobre esse tempo da minha vida, quando era jovem, as marcas que ficaram gravadas na minha mente, agora consigo encontrar os pontos de ligação de maneira a entender como me tornei uma jovem feminista e evoluí para uma ativista adulta", completa.

Para a ocasião, Markle elegeu um vestido dourado de Johanna Ortiz, carteira de Carolina Herrera e sandálias de Tom Ford.

