O príncipe Harry e Meghan Markle surgiram em público recentemente. Os duques de Sussex fizeram uma visita a uma comunidade jovem local, a AHA! Santa Barbara, na Califórnia.

A visita, avança a revista Hello!, aconteceu a propósito do Mental Health Awareness Month, mês dedicado à sensibilização sobre a saúde mental.

Desta forma, o casal passou tempo a conversar com adolescentes entre os 14 e os 18 anos. Um dos temas abordados foram as redes sociais, com Harry e Meghan a refletir em como estas plataformas poderão ser usadas de forma positiva.



© Matt Sayles | The Archewell Foundation

A organização criada pelos duques, a Archewell Foundation (AWF), divulgou agora as fotografias desta visita.



© Matt Sayles | The Archewell Foundation

Vale notar que a saúde mental sempre foi um tópico de grande interesse para o príncipe Harry.

