A filha do príncipe Harry e de Meghan Markle, Lilibet Diana, já nasceu e a verdade é que o irmão mais velho, Archie, não poderia estar mais entusiasmado com a chegada do novo membro da família.

Fontes da revista People revelaram que Archie, de dois anos, "está muito feliz por ter uma irmãzinha".

"Eles prepararam o Archie ao falar muito sobre a bebé. Ele ainda é pequeno para entender", diz a mesma fonte. "Mas é grande o suficiente para começar a desfrutar da sua própria vida. Gosta de ir à creche e de atividades na rua", diz ainda.

A mesma fonte nota que os duques de Sussex decidiram tirar um tempo para se focarem apenas na família neste momento.

