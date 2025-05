Hailey Bieber esteve a conversar com a Vogue numa entrevista que foi publicada esta terça-feira, dia 20 de maio, e falou sobre a maternidade, sem deixar de lado os comentários sobre o casamento.

De recordar que a modelo está casada com Justin Bieber e juntos são pais do pequeno Jack Blues, que nasceu em agosto do ano passado.

"O pós-parto é o momento mais delicado que já passei na vida, e aprender a ser uma nova versão de mim mesma é muito difícil", começou por partilhar.

"E fazer isto enquanto tenho acesso à Internet todos os dias e as pessoas a dizerem: 'Eles estão a divorciar-se'; 'Eles estão assim'; 'Eles não estão felizes'. É uma loucura. Não consigo sequer explicar. É muito difícil viver assim", disse.

Ao recordar a gravidez, confessou que também não foi uma fase fácil. "Foi uma surpresa, a mulher passa por muitas emoções. Há certos avisos: a vida nunca mais será a mesma. Ela muda para melhor, mas não será a mesma. Nunca mais serás apenas uma pessoa sem filhos. Não será apenas tu e o teu companheiro, apenas vocês os dois. Houve muita coisa para mim a nível psicológico", refletiu.

E também acabou por lembrar o parto: "Dar à luz foi a coisa mais difícil que já fiz." Isto apesar de ter passado os nove meses de gestação a preparar-se para o grande dia. "Fiz tudo. Sentia-me mais forte fisicamente do que nunca. [...] Entrei em trabalho de parto e estive assim algumas horas. Sem epidural, nada", acrescentou, contando que esteve 18 horas em trabalho de parto.