Cristina Ferreira tem vindo a destacar na sua página de Instagram a estreia do renovado 'Somos Portugal', agora com o camião do Ben. Depois de ter mostrado os momentos antes do programa, incluindo um almoço com a equipa, Cristina confessou que tem um "carinho especial" pelo formato.

No Instagram, minutos antes da emissão começar, Cristina publicou uma fotografia em que aparece ao lado dos rostos que estão à frente do programa, este domingo: Santiago Lagoá, Iva Domingues, Mónica Jardim e Ruben Vieira.

"Tenho pelo 'Somos Portugal' um carinho muito especial. Há 9 anos dava, juntamente com esta equipa, o pontapé de saída de um programa que tem sido companhia e festa de milhões de pessoas. E que orgulho tenho do Portugal popular e dos artistas que dão alegria a tantos. Estamos em Viana do castelo. Quem gosta vem, quem ama fica", disse.

Mas não ficou por aqui e destacou de seguida ao partilhar uma fotografia de Ruben Vieira: "Está nervoso mas os olhos brilham. Esta é apenas a primeira semana de um projeto que sabemos será o que queremos em breve. O próprio camião tem uma série de surpresas para as próximas semanas. Hoje a única coisa que conta é o espírito feliz de uma equipa cheia de vontade de fazer melhor. E essa é a maior vitória de todas".

