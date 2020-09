Depois de ter acompanhado de perto o início da emissão especial que ocupou a tarde da TVI, este sábado, Cristina Ferreira juntou-se a João Patrício e André Manso para uma viagem até Viana do Castelo.

A apresentadora e nova Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI fez questão de estar presente no arranque da estreia da versão renovada do programa 'Somos Portugal', que vai ser gravado a partir do norte do país.

No Instagram, Cristina Ferreira partilhou vários vídeos que destacam os momentos antes do arranque do 'camião do Ben', incluindo um almoço com toda a equipa. Momentos que pode ver na galeria.

"O camião do Ben quase a chegar. Hoje no 'Somos Portugal'", lê-se na legenda de uma fotografia que publicou na rede social.

