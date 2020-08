6 de agosto de 1996 é uma data que Daniel Ducruet dificilmente esquecerá. Numa altura em que ganhava protagonismo e poder no principado monegasco, um ano após o casamento com a princesa Stéphanie do Mónaco, com quem namorava desde o início da década de 1990, o antigo guarda-costas francês, entretanto convertido em empresário, foi atraído por Fili Houteman para uma vivenda no sul de França. Horas depois, sem saber, era fotografado à beira da piscina, a ter relações sexuais com a miss belga.

Escondido numa habitação vizinha, um paparazzi belga tirou 396 fotos e gravou um vídeo, que ainda hoje se encontra facilmente na internet. Menos de um mês depois, as revistas italianas Eva Tremila Express e Gente divulgavam as polémicas e ousadas imagens com títulos bombásticos. "Daniel Ducruet trai Stéphanie do Mónaco com esta bela morena", noticiava uma. "Stéphanie do Mónaco traída. As fotos do pecado de Daniel Ducruet", anunciava a outra. Nos dias seguintes, as fotografias correriam o mundo.

Confrontado com as provas da traição, Daniel Ducruet jurou, desde o início, inocência. "Fui drogado. Não estava em mim", desabafaria numa das raras vezes em que abordou o fatídico dia publicamente. Embora nunca se tenha pronunciado oficialmente sobre o ocorrido, a princesa monegasca, então com 31 anos, é pressionada pela família a separar-se do antigo guarda-costas. O divórcio é assinado a 4 de outubro de 1996, um mês após a divulgação das imagens e menos de dois meses após a traição. Em 2000, o tribunal dá razão a Daniel Ducruet, que teria sido vítima de uma armadilha, montada com o objetivo de conseguir milhares com a venda das fotos.

Em tribunal, os advogados do francês conseguem provar que Fili Houteman, que tinha conhecido o ex-marido da princesa nos bastidores de uma prova de automobilismo, elaborou, juntamente com o fótógrafo Stephane de Lisiecki e com o seu assistente, Yves Hoogewys, um plano para atrair o empresário ao local e que o teria efetivamente drogado. O paparazzi assumiu a autoria do crime mas garante que pretendia apenas conseguir uma imagem de Daniel Ducruet a beijar a Miss Topless Bélgica 1995.