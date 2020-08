Exibe uns abdominais de sonho e quis mostrar ao mundo que, com esforço, dedicação e persistência, todas as mulheres podem conseguir uns iguais. A modelo, empresária, escritora, atriz e ativista ambiental Gisele Bündchen, nascida em Horizontina, no sul do Brasil, partilhou com os seguidores o plano de treinos, composto por 21 exercícios, que cumpre religiosamente para continuar a exibir o corpo de sonho que, aos 40 anos, ainda faz sonhar milhões de admiradores em todo o mundo.

Atualmente a viver no Massachusetts, nos EUA, com o marido, o desportista americano Tom Brady, que ontem fez 43 anos, Gisele Bündchen alia o plano de treinos que partilhou com os fãs à prática regular de ioga, a uma alimentação saudável e a passeios e caminhadas na natureza, como gosta de mostrar nas publicações que faz nas redes sociais, que pode (re)ver de seguida. A manequim, que recorreu à cirurgia estética após a materinidade e depois arrependeu-se, tem dois filhos.