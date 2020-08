Está orgulhosa das suas novas curvas e não se coíbe de as exibir na internet. Nas últimas semanas, Helena Isabel Patrício tem partilhado com os seguidores fotografias (muito) provocadoras. Uma das mais atrevidas, que pode (re)ver de seguida, foi publicada, hoje, ao final da tarde. A apresentadora de televisão da TVI tem aproveitado os dias de calor para relaxar na praia e para passear de barco. Os seguidores elogiam-lhe a (excelente) forma física mas também há quem faça reparos.

"Tens a cicatriz do implante mamário à mostra", alertou, pouco depois da partilha, Rui Costa, um dos mais de 107.000 fãs que seguem a vencedora da sexta edição do reality show "Casa dos segredos" no Instagram. Nascida em Ferreira do Alentejo, Helena Isabel Patrício é uma das apresentadoras do concurso "1000 à hora", exibido pelo canal de Queluz de Baixo nas primeiras horas da madrugada. "Trabalhar em televisão é de uma instabilidade total", desabafou recentemente.