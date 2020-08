Ainda mais recatada desde o início da pandemia de COVID-19 que tem vindo a mudar o mundo e sem vontade de viajar para fora do país por causa das atuais restrições, Samantha Fox divertiu-se com familiares e amigos na piscina que instalou no quintal da propriedade em que vive, em Inglaterra. A cantora e compositora inglesa de 54 anos, que o ano passado atuou duas vezes em Portugal, em Santarém e em Góis, aproveitou a tarde de bom tempo que ontem se fez sentir por lá para se refrescar.

Na companhia da mãe, da namorada e de um casal, a artista não largou uma boia em forma de flamingo-cor-de-rosa, como depois partilhou nas redes sociais. Nascida a 15 de abril de 1966, Samantha Fox foi, durante a década de 1980, uma das mulheres mais fotografadas do Reino Unido. Antes de iniciar a carreira de cantora, foi modelo de lingerie e fotografou em topless. Até hoje, já vendeu mais de 30 milhões de discos em todo o mundo. Também trabalhou como atriz e apresentadora.