Gwyneth Paltrow esteve a responder a algumas perguntas colocadas pelos seguidores, nas stories da sua página de Instagram, e acabou por falar da atual companheira de Chris Martin, Dakota Johnson.

Questionada sobre como é a sua relação com a atriz, como cita a People, Gwyneth Paltrow destacou: "Na verdade, somos bons amigos. Gosto muito dela. Ela é uma pessoa adorável e maravilhosa".

De recordar que Gwyneth Paltrow esteve casada com Chris Martin entre 2003 e 2016 (quando finalizaram o divórcio). Juntos são pais de Apple, de 19 anos, e Moses, de 17.

Depois do fim do casamento, Dakota Johnson começou a namorar com o vocalista dos Coldplay em 2017.

Leia Também: Apaixonada, Gwyneth Paltrow celebra cinco anos de casamento