Gwyneth Paltrow festeja esta sexta-feira, dia 29 de setembro, cinco anos de casada com Brad Falchuk.

Na sua conta no Instagram, a atriz publicou três fotografias ao lado do marido, nas quais Brad aparece com o braço colocado nas costas da mulher e Gwyneth se mostra sorridente.

"5", escreveu a atriz, na legenda das fotografias, acrescentando dois 'emojis' de coração.

Paltrow e Falchuk conheceram-se em 2010, durante a aparição da atriz na série 'Glee'. Naquela altura era casada com o vocalista do Coldplay, Chris Martin, e o co-criador da série era casado com a produtora Suzanne Bukinik.

Depois de se separarem de respetivos cônjuges, o casal começou a namorar discretamente em agosto de 2014, tornando público o romance alguns meses mais tarde, em abril de 2015, na festa de aniversário de Robert Downey Jr.