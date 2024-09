Gwyneth Paltrow aproveitou o feriado norte-americano 'Labor Day', que se assinala na primeira segunda-feira do mês de setembro, para partilhar um 'Reels' na sua conta de Instagram com os melhores momentos do seu verão.

Ao som de 'Real Love Baby', do cantor Father John Misty, é possível ver várias fotografias de momentos especiais, em família e com amigos.

A nadar, a fazer paddle numa prancha, a experimentar pratos, em museus, e a passear na companhia de amigos, do marido Brad Falchuk, e dos filhos Apple Martin e Moses Martin.

Entre os seus amigos, estão as atrizes Rashida Jones e Reese Witherspoon. "Verão divino", respondeu Reese Witherspoon nos comentários.