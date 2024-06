Gwyneth Paltrow colocou a sua mansão em Los Angeles à venda por quase 30 milhões de dólares.

A atriz, de 51 anos – que recentemente falou sobre os medos que sente em relação a ter o 'ninho vazio' – comprou a mansão por 9,95 milhões de dólares em 2012, quando era casada com Chris Martin, vocalista do Coldplay, com quem tem uma filha, Apple, de 20 anos, e um filho, Moses, de 18 anos.

A atriz decidiu que venderia a casa após o filho mais novo terminar o percurso escolar, o que aconteceu na última semana e explicou que a decisão se prende, em parte, com o facto de os filhos já terem saído de casa.

A agente imobiliária Lea Porter disse ao Wall Street Journal que Gwyneth está agora a tentar vender a casa, que foi construída em 1950 e renovada em 2009, por 29,9 milhões de dólares.

A mansão dispõe oito quartos, 11 casas de banhos, lareira, bar, uma ilha em mármore na cozinha e forno a lenha, além de piscina no jardim e uma adega com temperatura controlada, ginásio, salão de jogos, escritório e home cinema.

